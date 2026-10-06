Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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06.10.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagnachmittag in Grün
Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 253,30 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 253,30 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'497 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 253,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 252,15 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'017 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 342,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 25,94 Prozent niedriger. Am 01.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 245,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 2,96 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,28 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 18.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 15,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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