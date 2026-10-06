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06.10.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag höher

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 251,60 EUR nach oben.

Home Depot
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 251,60 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'267 Punkten steht. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 252,15 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 252,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 659 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 342,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 35,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 245,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 2,31 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,28 USD. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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