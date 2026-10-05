Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 252,45 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'176 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 252,45 EUR. Bei 252,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38 Home Depot-Aktien.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 339,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 25,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 246,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 2,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,28 USD. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,00 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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