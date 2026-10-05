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05.10.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Einbussen

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Home Depot. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 250,95 EUR.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 250,95 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'310 Punkten realisiert. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 249,95 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 253,35 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2'248 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (342,00 EUR) erklomm das Papier am 23.10.2025. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 36,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 245,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,05 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,28 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 18.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 47.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umgesetzt.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,00 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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