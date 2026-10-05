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05.10.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Montagnachmittag fester

Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Montagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Home Depot. Im XETRA-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Home Depot
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Das Papier von Home Depot konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 251,30 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'097 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 253,65 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 252,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 201 Home Depot-Aktien.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 339,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 01.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 246,55 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 1,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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