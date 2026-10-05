Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 253,50 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'176 Punkten tendiert. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 253,70 EUR an. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 253,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 756 Home Depot-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 342,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 25,88 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 245,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 3,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Am 18.08.2026 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 4,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45.28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 15,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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