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04.09.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagvormittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 272,90 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 272,90 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'686 Punkten steht. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 272,90 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 272,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 362,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 32,91 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 250,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,39 Prozent.
Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,21 USD je Home Depot-Aktie. Am 18.08.2026 lud Home Depot zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es stand ein EPS von 4,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47.86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 45.28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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