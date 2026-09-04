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04.09.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Home Depot zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 276,25 EUR nach oben.

Home Depot
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Um 20:26 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 276,25 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'424 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 276,35 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 272,60 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 1'738 Aktien.

Bei 362,70 EUR erreichte der Titel am 13.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 248,90 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 10,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,21 USD je Home Depot-Aktie. Am 18.08.2026 lud Home Depot zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47.86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 45.28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 14,99 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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