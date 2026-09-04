Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 276,70 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'413 Punkten tendiert. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 276,70 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 272,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 411 Home Depot-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 362,70 EUR erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,08 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 250,00 EUR. Mit Abgaben von 9,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,21 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Am 18.08.2026 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Am 16.11.2027 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen