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04.09.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot macht am Mittag Boden gut

Home Depot Aktie News: Home Depot macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 274,50 EUR.

Home Depot
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Das Papier von Home Depot legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 274,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'686 Punkten notiert. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 274,50 EUR an. Bei 272,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 91 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 362,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 8,93 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,21 USD. Am 18.08.2026 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 47.86 Mrd. USD gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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