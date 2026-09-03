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03.09.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagabend mit Kursverlusten

Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagabend mit Kursverlusten

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 274,00 EUR.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 274,00 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'691 Punkten steht. Bei 271,65 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 273,20 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 362,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 32,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 249,60 EUR fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 8,91 Prozent sinken.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,21 USD ausgeschüttet werden. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Home Depot die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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