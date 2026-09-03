Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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03.09.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 272,60 EUR.
Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 272,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'337 Punkten steht. Bei 272,50 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 274,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 754 Stück.
Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 362,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 33,05 Prozent zulegen. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 250,00 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 9,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,21 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.
Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,99 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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