Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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03.09.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 272,65 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 272,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'061 Punkten liegt. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 272,30 EUR nach. Bei 272,30 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 489 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Bei 362,70 EUR markierte der Titel am 13.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 248,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 8,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,21 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 47.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,99 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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