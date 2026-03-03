Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Home Depot Aktie 939360 / US4370761029

03.03.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot tritt am Dienstagabend auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Home Depot. Zum Vortag unverändert notierte die Home Depot-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 316,60 EUR.

Home Depot
284.06 CHF -1.57%
Kaufen Verkaufen

Die Home Depot-Aktie notierte im BMN-Handel um 20:26 Uhr bei 316,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 48'550 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 316,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 312,00 EUR. Mit einem Wert von 315,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 921 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 383,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,18 Prozent. Bei 287,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 9,21 Prozent sinken.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,39 USD ausgeschüttet werden. Am 24.02.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie vermeldet. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.20 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 19.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 16,29 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

