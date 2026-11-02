Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend stärker

Um 20:26 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 304,00 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'091 Punkten notiert. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 304,00 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 295,55 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2'379 Home Depot-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 9,08 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 19,14 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,28 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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