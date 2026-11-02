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02.11.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag im Plus
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 300,05 EUR.
Das Papier von Home Depot legte um 16:28 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 300,05 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'424 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 301,15 EUR. Mit einem Wert von 295,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 2'026 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 334,35 EUR erreichte der Titel am 05.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 11,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 245,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 18,08 Prozent Luft nach unten.
Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,28 USD belaufen. Am 18.08.2026 lud Home Depot zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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