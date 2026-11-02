Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagmittag kaum verändert

Im Tradegate-Handel kam die Home Depot-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 295,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'770 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 295,60 EUR. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 293,40 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 295,55 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 635 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2025 markierte das Papier bei 334,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,11 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 245,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 16,85 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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