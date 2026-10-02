Home Depot Aktie News: Home Depot stabilisiert sich am Freitagabend

Kaum Ausschläge verzeichnete die Home Depot-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 252,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'108 Punkten notiert. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 255,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 250,05 EUR. Mit einem Wert von 251,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 467 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 339,90 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 245,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,56 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,28 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Das EPS belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47.86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 45.28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,00 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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