Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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02.10.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 252,70 EUR.
Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 252,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'227 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 255,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 252,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 173 Home Depot-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 339,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (246,55 EUR). Abschläge von 2,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,28 USD je Home Depot-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD in den Büchern standen.
Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 15,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Home Depot am 02.10.2026
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