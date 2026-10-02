Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagmittag höher

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 252,65 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'926 Punkten steht. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 253,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 252,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 589 Home Depot-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 342,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 26,13 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (245,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 2,71 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,28 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 18.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 15,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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