Home Depot Aktie News: Home Depot verteidigt am Vormittag Tendenz

Die Home Depot-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 277,45 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'766 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 277,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 274,95 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 274,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 18 Stück.

Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 362,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 250,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 9,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,21 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie verdient. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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