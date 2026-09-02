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02.09.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot fällt am Mittwochabend

Home Depot Aktie News: Home Depot fällt am Mittwochabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 275,10 EUR.

Home Depot
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 275,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'005 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 275,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 275,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'360 Home Depot-Aktien.

Bei einem Wert von 362,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 31,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (248,90 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,52 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,21 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,99 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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