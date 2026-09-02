Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Mittwochmittag fester

Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 277,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'766 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 277,65 EUR aus. Bei 275,55 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 522 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (362,70 EUR) erklomm das Papier am 13.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 23,55 Prozent niedriger. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 248,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,21 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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