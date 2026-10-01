Home Depot Aktie News: Home Depot stabilisiert sich am Donnerstagabend

Die Home Depot-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 251,95 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'912 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 253,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 245,80 EUR. Bei 252,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'740 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 344,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 26,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 245,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 2,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Home Depot die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,00 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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