Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 246,55 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'699 Punkten steht. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 246,55 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 252,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 418 Stück.

Bei einem Wert von 344,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 39,57 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 246,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 0,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 4,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47.86 Mrd. USD im Vergleich zu 45.28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 15,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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