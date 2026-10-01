Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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01.10.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot legt am Mittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Home Depot. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 252,15 EUR.
Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 252,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'906 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 253,20 EUR. Bei 252,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 664 Home Depot-Aktien gehandelt.
Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 344,95 EUR an. 36,80 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 47.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.
In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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