Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 283,65 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'185 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 283,65 EUR. Bei 283,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 23 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (362,70 EUR) erklomm das Papier am 16.09.2025. Mit einem Zuwachs von 27,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 250,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 11,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,21 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47.86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 45.28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 16.11.2027 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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