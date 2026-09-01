Home Depot Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Home Depot

Um 20:26 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 276,40 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'784 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 275,55 EUR aus. Bei 282,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2'028 Home Depot-Aktien.

Am 13.09.2025 markierte das Papier bei 362,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 248,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,95 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,21 USD ausgeschüttet werden. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 47.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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