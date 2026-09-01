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01.09.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 279,95 EUR.

Home Depot
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Um 16:28 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 279,95 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'147 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Home Depot-Aktie bis auf 278,05 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 282,45 EUR. Zuletzt wechselten 1'296 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (362,70 EUR) erklomm das Papier am 13.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 29,56 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 248,90 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,09 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,21 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
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