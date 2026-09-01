Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit Kursverlusten

Die Home Depot-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 281,45 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'185 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 281,45 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 281,45 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58 Stück gehandelt.

Am 12.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 362,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 28,67 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2026 auf bis zu 254,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,21 USD je Home Depot-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 18.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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