01.09.2025 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagabend mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Home Depot zeigt sich am Montagabend ohne grosse Bewegung. Die Home Depot-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt bei 348,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Home Depot-Aktie notierte im BMN-Handel um 20:26 Uhr bei 348,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 45'544 Punkten notiert. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 348,75 EUR aus. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 345,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 346,20 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 117 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Bei 412,60 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 293,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 15,68 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,12 USD aus. Home Depot veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 45.28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 43.18 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,99 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
