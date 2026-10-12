Home Position stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Home Position hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 25.79 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Position noch ein Gewinn pro Aktie von 33.70 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Position im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5.23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Home Position hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 60.71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 42.93 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 19.23 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17.36 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch