Home First Finance Company India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Home First Finance Company India hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16.28 INR gegenüber 12.76 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.67 Milliarden INR – ein Plus von 18.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home First Finance Company India 4.79 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 16.14 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3.46 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch