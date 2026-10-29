Home Federal Bancorp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Home Federal Bancorp hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Federal Bancorp 0.520 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.55 Prozent auf 9.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch