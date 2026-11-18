Home Depot hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 3.62 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 43.40 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 41.35 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch