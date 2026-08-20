Home Depot zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Home Depot die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4.58 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47.86 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45.28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch