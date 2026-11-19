Home Depot hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 175.82 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 157.07 ARS erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 65’636.92 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 57’415.48 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.ch