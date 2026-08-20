Home Depot präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Home Depot hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3.83 Prozent auf 242.96 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 252.64 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch