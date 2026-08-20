Home Depot gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Home Depot hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 216.40 ARS. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 171.77 ARS je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 69’190.47 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54’338.29 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch