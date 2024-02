Home Depot-Aktie stabil: Home Depot geht nur von langsamer Erholung der Geschäfte aus

Der Umsatz dürfte 2024 um ein Prozent zulegen, wie der US-Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis dürfte allerdings ein Minus von einem Prozent zu Buche stehen. Analysten hatten sich hier vorab ein kleines Plus erhofft.

Im vierten Geschäftsquartal gingen die Erlöse um knapp drei Prozent auf 34,8 Milliarden US-Dollar zurück. Auf vergleichbarer Basis betrug der Rückgang sogar 3,5 Prozent. Unter dem Strich fiel der Gewinn um 17 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie sank um 14,5 Prozent auf 2,82 Dollar. Mit diesen Kennzahlen schnitt Home Depot etwas besser ab, als Analysten befürchtet hatten. Ausserdem erhöhte die US-Baumarktkette die Quartalsdividende um 7,7 Prozent auf 2,25 Dollar je Aktie.

"Nach drei Jahren mit aussergewöhnlichem Wachstum für unser Geschäft war 2023 ein gemässigtes Jahr", sagte Unternehmenschef Ted Decker laut Mitteilung. Home Depot litt vor allem darunter, dass sich Kunden mit grösseren Anschaffungen zurückhielten und weniger renovierten. Die Baumarktkette erreichte aber die im November eingeengte Prognosespanne für das gesamte Geschäftsjahr.

Im NYSE-Handel gewinnt die Home Depot-Aktie zeitweise marginale 0,01 Prozent auf 362,38 US-Dollar.

ATLANTA (awp international)