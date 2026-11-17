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17.11.2026 13:23:36
Home Depot-Aktie im Blick: US-Baumarktkette legt zu und präzisiert die Jahresziele
Die weltgrösste Baumarktkette Home Depot ist im dritten Quartal stärker gewachsen als erwartet.
"Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal haben unsere Erwartungen übertroffen", sagte der designierte Unternehmenschef Richard McPhail laut Mitteilung. Das Unternehmen habe seinen Marktanteil in einem dynamischen Umfeld ausgebaut. McPhail, der seit September 2019 Finanzchef war, wird die Leitung des Konzerns am 23. November von Ted Decker übernehmen. Decker soll Verwaltungsratschef bleiben, wie das Unternehmen in einer anderen Mitteilung ebenfalls am Dienstag mitteilte.
Unter dem Strich zog der Gewinn im Quartal um gut 3 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar an. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie legte um 3,2 Prozent auf 3,86 Dollar zu und traf damit in etwa die Schätzungen von Analysten.
Unterdessen präzisierte das Management seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz soll nun um 4,5 Prozent steigen. Zuvor hatte die Konzernspitze einen Anstieg von 2,5 bis 4,5 Prozent im Plan. Dabei soll der Erlös auf vergleichbarer Basis um rund 1,4 Prozent wachsen, nachdem er zuvor im besten Fall zwei Prozent zulegen und im ungünstigsten Fall stagnieren sollte.
Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um 2,5 Prozent zulegen. 2025 hatte Home Depot 14,69 Dollar je Aktie ausgewiesen.
Die Home Depot-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 1,79 Prozent tiefer bei 341,30 US-Dollar.
/mne/stw/mis
ATLANTA (awp international)
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