Home Bancshares zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Home Bancshares präsentierte am 14.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Bancshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0.630 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 381.5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Bancshares 374.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch