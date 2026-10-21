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21.10.2026 06:37:00
Home Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Home Bancorp hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.59 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Home Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 51.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1.29 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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