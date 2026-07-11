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11.07.2026 07:58:47

Holtec Nuclear Files For IPO On Nasdaq

(RTTNews) - Holtec Nuclear Corporation announced that it has publicly filed a registration statement on Form S-1 with the U.S. Securities and Exchange Commission for a proposed initial public offering of its Class A common stock.

The number of shares to be offered and the price range for the proposed offering have not yet been determined. The completion of the offering will depend on market conditions and other factors, and there can be no assurance as to whether or when it may be finalized, or regarding the actual size or terms.

Holtec intends to list its Class A common stock on The Nasdaq Stock Market and Nasdaq Texas under the ticker symbol "HNUC."

In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’149.19 13.80 S3CBNU
Short 15’704.26 8.94 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’235.09 10.07.2026 17:30:32
Long 13’665.50 19.34 SMBH3U
Long 13’346.88 13.54 SYBVIU
Long 12’791.62 8.88 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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