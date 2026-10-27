HOLSIN ENGINEERING CONSULTING vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HOLSIN ENGINEERING CONSULTING hat sich am 24.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.12 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOLSIN ENGINEERING CONSULTING im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32.75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.41 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch