HOLSIN ENGINEERING CONSULTING: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HOLSIN ENGINEERING CONSULTING hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde mit 0.10 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.100 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 2.14 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.85 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch