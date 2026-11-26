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26.11.2026 06:37:00
Holmes Place International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Holmes Place International hat am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.070 ILS erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Holmes Place International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 165.9 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 153.0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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