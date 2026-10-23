Holmen Un: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Holmen Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Holmen Un 0.320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 512.3 Millionen USD, gegenüber 559.7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8.47 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch