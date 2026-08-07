Holley präsentierte Quartalsergebnisse

Holley lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Holley 0.090 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 172.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 166.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch