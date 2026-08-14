Holistic Asset Finance Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Holistic Asset Finance Group lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 452.63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch